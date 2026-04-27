Futebol Nacional
Chaves triunfa sobre Oliveirense
O Desportivo de Chaves venceu o 'lanterna-vermelha' Oliveirense por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da II Liga, complicando ainda mais as contas da manutenção aos unionistas.
Kusso inaugurou o marcador sob chuva intensa, aos 48 minutos, Armando Lopes repôs a igualdade, aos 63, e o recém-entrado Robyn Esajas acabou com a esperança dos unionistas aos 88, rubricando o golo da vitória dos transmontanos.
O Desportivo de Chaves ocupa agora o nono lugar, com 42 pontos, enquanto a Oliveirense mantém-se no 18.º e último posto, em zona de despromoção direta, com os mesmos 30, e pode ver consumada a descida ao terceiro escalão na próxima jornada.
A partida arrancou a bom ritmo, com ligeira superioridade dos anfitriões que, apesar de mais pressionantes no último terço e com mais ocasiões de golo, pecaram na finalização.
Com menos chegadas à área adversária, a Oliveirense soube tirar proveito dos erros defensivos do Desportivo de Chaves e registou as únicas oportunidades flagrantes do primeiro tempo, com Lucas Henrique a acertar no poste de longe, aos 43 minutos.
Após uma primeira parte sem golos, com poucas paragens e duelos intensos, os anfitriões desfizeram o ‘nulo’ no arranque da etapa complementar, aos 48, com um remate certeiro de Kusso.
Aos 63, na sequência de uma jogada individual de Yefrei Rodríguez que terminou com uma defesa de Vozinha, Armando Lopes surgiu isolado à esquerda da área e encostou para o empate.
Com a igualdade reposta, as equipas continuaram a atacar de forma intermitente, à procura do golo, valendo a exibição segura de Vozinha para travar as investidas dos visitantes.
Já aos 88, Pedro Pinho conduziu a bola do meio-campo até à entrada da grande área e entregou para o recém-entrado Robyn Esajas que, depois de fintar os defesas unionistas e ganhar espaço, ‘desenhou’ um remate milimétrico indefensável, assegurando a vitória dos transmontanos.
Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.
Desportivo de Chaves – Oliveirense, 2-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, Kusso, 48 minutos.
1-1, Armando Lopes, 63.
2-1, Robyn Esajas, 88.
Equipas:
- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Tiago Simões, Aarón (Kiko, 71), Pedro Pinho, Ktatau (Henrique Pereira, 84), Kusso (Robyn Esajas, 71), André Rodrigues, Reinaldo (Gabi, 84) e Roberto (Tounkara, 90).
(Suplentes: Marko, Kiko, Henrique Pereira, Wellington, Zach, Gabi, Robyn Esajas, Tounkara e Ricardo Alves).
Treinador: Vítor Martins.
- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Bura, Namora (Vasco Santos, 87), Armando Lopes, Douglas Borel, Sabino (Pedro Martelo, 87), Tiago Brito (Bruno Silva, 62), Luís Bastos (Diogo Pereira, 81), Lucas Henrique, Yefrei Rodríguez e João Silva (Joanderson, 81).
(Suplentes: Nitai Greis, Mateus Raniel, Filipe Alves, Pedro Martelo, Bruno Silva, Joanderson, Vasco Santos, Diogo Pereira e Ono).
Treinador: Ricardo Silva.
Árbitro: Luís Filipe (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Silva (28), Pedro Pinho (37) e Robyn Esajas (74).
Assistência: 922 espetadores.
O Desportivo de Chaves ocupa agora o nono lugar, com 42 pontos, enquanto a Oliveirense mantém-se no 18.º e último posto, em zona de despromoção direta, com os mesmos 30, e pode ver consumada a descida ao terceiro escalão na próxima jornada.
A partida arrancou a bom ritmo, com ligeira superioridade dos anfitriões que, apesar de mais pressionantes no último terço e com mais ocasiões de golo, pecaram na finalização.
Com menos chegadas à área adversária, a Oliveirense soube tirar proveito dos erros defensivos do Desportivo de Chaves e registou as únicas oportunidades flagrantes do primeiro tempo, com Lucas Henrique a acertar no poste de longe, aos 43 minutos.
Após uma primeira parte sem golos, com poucas paragens e duelos intensos, os anfitriões desfizeram o ‘nulo’ no arranque da etapa complementar, aos 48, com um remate certeiro de Kusso.
Aos 63, na sequência de uma jogada individual de Yefrei Rodríguez que terminou com uma defesa de Vozinha, Armando Lopes surgiu isolado à esquerda da área e encostou para o empate.
Com a igualdade reposta, as equipas continuaram a atacar de forma intermitente, à procura do golo, valendo a exibição segura de Vozinha para travar as investidas dos visitantes.
Já aos 88, Pedro Pinho conduziu a bola do meio-campo até à entrada da grande área e entregou para o recém-entrado Robyn Esajas que, depois de fintar os defesas unionistas e ganhar espaço, ‘desenhou’ um remate milimétrico indefensável, assegurando a vitória dos transmontanos.
Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.
Desportivo de Chaves – Oliveirense, 2-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, Kusso, 48 minutos.
1-1, Armando Lopes, 63.
2-1, Robyn Esajas, 88.
Equipas:
- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Tiago Simões, Aarón (Kiko, 71), Pedro Pinho, Ktatau (Henrique Pereira, 84), Kusso (Robyn Esajas, 71), André Rodrigues, Reinaldo (Gabi, 84) e Roberto (Tounkara, 90).
(Suplentes: Marko, Kiko, Henrique Pereira, Wellington, Zach, Gabi, Robyn Esajas, Tounkara e Ricardo Alves).
Treinador: Vítor Martins.
- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Bura, Namora (Vasco Santos, 87), Armando Lopes, Douglas Borel, Sabino (Pedro Martelo, 87), Tiago Brito (Bruno Silva, 62), Luís Bastos (Diogo Pereira, 81), Lucas Henrique, Yefrei Rodríguez e João Silva (Joanderson, 81).
(Suplentes: Nitai Greis, Mateus Raniel, Filipe Alves, Pedro Martelo, Bruno Silva, Joanderson, Vasco Santos, Diogo Pereira e Ono).
Treinador: Ricardo Silva.
Árbitro: Luís Filipe (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Silva (28), Pedro Pinho (37) e Robyn Esajas (74).
Assistência: 922 espetadores.
(Com Lusa)