Chaves vence Feirense em jogo em atraso da II Liga

Os golos de Luís Rocha (13), Batxi (33) e João Teixeira (45+2 e 49) deram o triunfo à equipa flaviense, numa partida que era para ter sido jogado na primeira ronda, mas acabou por ser adiado, já com os jogadores no campo, devido a casos do novo coronavírus nos transmontanos.Com o triunfo por 4-0, a equipa comandada por Carlos Pinto ascendeu ao terceiro lugar da II Liga, com 11 pontos, mais um do que o Feirense, que está a três pontos dos líderes Mafra e Estoril Praia.





Flavienses eficientes







O Feirense respondeu ao golo sofrido e Feliz teve a oportunidade de empatar a partida quando surgiu na área do Desportivo de Chaves livre de marcação, mas rematou para as mãos de Paulo Vítor, aos 27 minutos.Balanceado no ataque, o Feirense viu o Desportivo de Chaves ampliar a vantagem num lance de contra-ataque, com João Reis a assistir Batxi para um remate no coração da área, sem hipótese de defesa para Bruno Brígido, aos 33 minutos.No fecho da primeira parte, o Desportivo de Chaves aproveitou mais um contra-ataque para chegar ao terceiro golo, depois de um cabeceamento de Roberto embater na trave, com João Teixeira a surgir na pequena área para executar a recarga com eficácia (45+2).A equipa "fogaceira" ainda tentou reduzir a desvantagem, mas um remate cruzado de Edson Farias já dentro da área, aos 56 minutos, parou nas mãos de Paulo Vítor.

Até ao final da partida, o Desportivo de Chaves soube gerir a vantagem, controlando as iniciativas ofensivas do Feirense com concentração e segurança na sua linha defensiva.