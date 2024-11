Chaves vence Paços de Ferreira com autogolo nos descontos

Depois de os visitantes terem inaugurado o marcador aos 16 minutos, por intermédio de Costinha, Carraça empatou a partida, aos 44, e Diegão acabou por oferecer a vitória ao Desportivo de Chaves nos descontos, com um tento na própria baliza (90+2).



A partida começou equilibrada, ainda que com ligeira superioridade da ‘turma’ transmontana, com Rui Gomes a obrigar Marafona a defesa trabalhosa logo aos seis minutos.



A resposta dos castores não tardou: depois de um ‘chapéu’ mal direcionado de Caiado, uma simulação crucial de Pavlic acabou por atraiçoar a defesa flaviense e desmarcar Costinha, que não desperdiçou a oportunidade flagrante.



Na frente do marcador, o Paços de Ferreira ganhou confiança e ritmo de jogo, procurando subir as linhas em busca do segundo golo, ainda que sem sucesso.



Do lado dos anfitriões, depois de um primeiro golo invalidado por posição irregular de Ayongo, Carraça estreou-se a marcar pelo emblema ‘azul-grená’ na cobrança de um livre direto, repondo a igualdade em cima do intervalo.



No regresso ao relvado, os visitantes demonstraram vontade em alterar o marcador, com Costinha e Pavlic novamente em destaque, mas a pecarem na pontaria.



Do lado do Desportivo de Chaves, Roan Wilson e Paulo Victor tentaram a sorte, mas Marafona não facilitou. Também Caiado procurou alterar o rumo para os pacenses, obrigando a dupla intervenção, de Vozinha e de Carraça.



Já nos descontos, na sequência de canto a favor do Desportivo de Chaves, Diegão cabeceou em direção à própria baliza e ofereceu a vitória aos transmontanos, que ocupam a quinta posição da tabela, com 15 pontos, menos seis do que o líder Penafiel (21), tendo conquistado o segundo triunfo seguido na competição.



O Paços de Ferreira, por sua vez, mantém-se no 13.º posto, com 11.