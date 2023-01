Chaves visita Boavista no fecho da primeira volta da I Liga

Os flavienses, atualmente no nono posto, não vencem há três encontros e empataram os dois últimos, embora tenham conseguido quatro das suas cinco vitórias na prova como visitantes.





Sem castigados e com um onze inicial praticamente intacto, os boavisteiros avançam para o jogo na máxima força.





A última vez que receberam os flavienses no Bessa remonta a 2018 e os "axadrezados" não foram felizes, ao saírem derrotados por 1-2. Petit não quererá que isso volte a acontecer.





Na última deslocação ao Bessa, os flavienses foram felizes e, nesta altura do campeonato, precisam de uma nova alegria.





Sem vencer há seis jogos, e com dois empates nos últimos duelos, o Chaves vai ao Bessa com vontade de mostrar mais do que aquilo que tem alcançado em pontos.





A equipa de Trás-os-Montes não perde fora de casa há três jogos e o historial frente ao Boavista tem sido bastante favorável.





De um lado, Bruno Lourenço. Do outro, João Teixeira. Se estes jogadores se mostrarem inspirados, vamos ter um jogo de prender a atenção.