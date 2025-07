Chico Banza troca o E. Amadora pelo Zamalek

“O Estrela da Amadora informa que chegou acordo com o Zamalek SC para a transferência em definitivo do avançado Chico Banza”, começaram por escrever os amadorenses, que destacaram a sua contribuição para a manutenção na I Liga.



O dianteiro, de 26 anos, chegou aos tricolores no mercado de janeiro, oriundo do Portimonense, da II Liga, tendo apontado um golo em 13 presenças pela formação estrelista, depois de 17 encontros disputados, com sete golos, na formação algarvia.



“Em campo, destacou-se com a sua dedicação, alegria e ousadia. O internacional angolano, recentemente campeão da COSAFA CUP, deixa uma marca positiva, dentro e fora das quatro linhas, na Reboleira. O Estrela da Amadora agradece todo o esforço e vontade demonstrados pelo jogador ao longo deste ciclo”, afirmaram.



Com passagens também por Leixões e Marítimo, em Portugal, Chico Banza, que iniciou a carreira nos angolanos do Interclube, conta ainda com experiências em Chipre, antes do seu regresso a território luso.



Esta saída junta-se às dos guarda-redes João Costa, Francisco Meixedo e Marko Gudzulic, dos defesas Diogo Travassos e Juan Mina, dos médios Manuel Keliano, Léo Cordeiro e Leonel Bucca, e dos avançados Tiago Mamede, Gerson Sousa e Ronaldo Tavares.



Por outro lado, foram contratados os guarda-redes Diogo Pinto, Renan Ribeiro e David Grilo, os defesas Sidny Cabral, Jefferson Encada, Ni Rodrigues, Atanas Chernev, Bernardo Schappo e Luan Patrick, e os avançados Abraham Marcus, Alan Godoy, João Resende e Jorge Meireles.



O Estrela da Amadora, que concluiu a última época no 15.º posto, com 29 pontos, vai iniciar a campanha na I Liga 2025/26 com uma visita ao reduto do Estoril Praia, no fim de semana de 9 e 10 de agosto.