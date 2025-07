Chiquinho de Wolverhampton para Alverca

O extremo de 25 anos assinou um contrato válido por três temporadas, deixando os 'wolves', da Premier League, com os quais tinha contrato até junho de 2026.



Jogou apenas 12 jogos pela equipa principal dos Wolverhampton, tendo depois estado emprestado a Stoke City, Famalicão e Maiorca.



Em declarações divulgadas no site oficial do Alverca, Chiquinho disse acreditar que irá deixar marca no emblema ribatejano: “Vejo um projeto ambicioso e que quer permanecer na I Liga. Percebi que o Alverca quer continuar a deixar a sua marca e eu quero deixar a minha. É o passo ideal na minha carreira”.



Chiquinho é mais um reforço para o técnico Custódio Castro, após as contratações de Davy Gui (ex-Dijon), Felipe Lima (ex-Flamengo), Ikker Julian (ex-Azuriz), André Paulo (ex-Oliveira do Hospital), Steven Baseya (ex-Estrasburgo), Tiago Leite (ex-Fafe), Gian Franco Cabezas (ex-Deportivo de Cali), Isaac James (ex-Lorient), Cédric Nuozzi (ex-Genk) e Junior Mendes (ex- Guingamp).