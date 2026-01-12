Chiquinho suspenso por ameaças no triunfo do Alverca sobre Vitória de Guimarães

Em comunicado divulgado hoje, a secção profissional do CD da FPF deu conta da suspensão do avançado, que prevê também uma multa de 204 euros e foi anunciada mais de três meses depois do jogo da sétima jornada da prova, realizado em 28 de setembro de 2025, em Alverca do Ribatejo.



Em causa está o uso de expressões ou gestos ameaçadores por parte de Chiquinho, ausente da ficha técnica da partida, para com Nélson Oliveira, avançado do Vitória de Guimarães, e o brasileiro Leonel Olímpio, treinador-adjunto dos minhotos, na zona dos balneários do estádio dos ribatejanos.



Nélson Oliveira recebeu uma coima de 286 euros por inobservância de outros deveres, enquanto Leonel Olímpio foi suspenso por 45 dias e multado em 1.070 euros, devido a agressão.



Já o Alverca terá de pagar 510 euros por comportamento incorreto do público e 612 euros por inobservância de outros deveres, motivo que justificou ainda uma coima de 1.785 euros ao Vitória de Guimarães.



Chiquinho, de 25 anos, vai cumprir suspensão na receção ao Moreirense, da 18.ª jornada da I Liga, primeira da segunda volta, que está agendada para sábado, às 18:00, numa altura em que reaparecia nas opções do treinador Custódio Castro.



Titular nas quatro primeiras rondas do campeonato, o extremo lesionou-se no gémeo da perna direita em agosto de 2025 e só voltou aos relvados em 04 de janeiro, como suplente utilizado, marcando o golo da vitória caseira do Alverca perante o Famalicão (1-0), de penálti, aos 90+5 minutos, na 17.ª jornada.



