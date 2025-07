Christian Marques assina pelo Tondela

“É oficial. Christian Marques é jogador do Tondela. O defesa central de 22 anos assina um contrato válido até junho de 2029 e torna-se, desta forma, no quinto reforço para a nova época dos 'auriverdes'”, anunciou a SAD.



No comunicado de imprensa, o clube beirão destacou que o internacional sub-21 por Portugal esteve no passado mês de junho no Campeonato da Europa da categoria, em que a equipa das quinas foi eliminada nos quartos de final.



Natural do concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, Christian Marques vai viver a primeira experiência no primeiro escalão em Portugal, depois de ter realizado a sua formação no Wolverhampton, em Inglaterra. Nas últimas épocas, representou o FC Yverdon, da Suíça.



Christian Marques já está sob os comandos do treinador Ivo Vieira e junta-se, assim, aos também recém contratados Brayan Medina, Joe Hodge e Xabi Huarte, bem como ao regressado Yaya Sithole, que esteve cedido ao Gil Vicente na época transata.