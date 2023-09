Chucho Ramírez salta do banco para `segurar` Nacional na Taça de Portugal

Apesar de jogar fora, num sintético, o Nacional entrou como favorito, mas não teve a vida facilitada, apesar de se ter lançado na frente primeiro, com golo de Rúben Macedo (38 minutos).



O Portosantense ‘não deitou a toalha ao chão’, restabelecendo o empate por duas vezes, primeiro por Thiago Garzon, aos 54 minutos, e depois por Leo Abreu, aos 69, na recarga a um penálti detido por Vinícius Machado, em resposta ao 1-2 de Dudu, aos 66.



Mas, o avançado Chucho Ramírez apenas precisou de um minuto em campo para fazer o primeiro golo dos forasteiros, aos 72 minutos, voltando a repetir a dose aos 90+1, sempre servido por Witi, que também saltou do banco no segundo tempo.



O conjunto do Porto Santo, que milita no Campeonato de Portugal, foi o primeiro a criar perigo, mas o primeiro golo pertenceu ao Nacional, apontado por Rúben Macedo, depois de um cruzamento de Guilherme Pira.



A equipa de Porto Santo, que faz casa na Madeira, restabeleceu a igualdade no marcador aos 54 minutos, na sequência de um livre de Hugo Pinho, com Filipe Abreu a acertar na barra, ficando o esférico à mercê de Thiago Garzon, que encostou para o empate.



O ‘onze’ de Tiago Margarido voltou à carga, fazendo o melhor uso de um lance de bola parada, que culminou com Dudu a desviar e a lançar o Nacional novamente na frente, aos 66 minutos.



A festa ‘alvinegra’ foi de pouca duração, já que, aos 69 minutos, Leo Abreu marcou, na recarga a um penálti detido pelo guarda-redes contrário, depois de uma mão na área de Paulo Vítor, na sequência de um remate de Gideon Agunwa.



Tiago Margarido refrescou o setor ofensivo com a entrada de Chucho Ramírez, aos 71 minutos, e o avançado venezuelano marcou logo aos 72, após cruzamento de Witi, com os mesmos protagonistas a repetir o lance já nos descontos, aos 90+1.



Jogo no Estádio Municipal de Câmara de Lobos.



Portosantense – Nacional, 2-4.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Rúben Macedo, 38 minutos.



1-1, Thiago Garzon, 54.



1-2, Dudu, 66.



2-2, Leo Abreu, 69.



2-3, Chucho Ramírez, 72.



2-4, Chucho Ramírez, 90+1.







Equipas:



- Portosantense: Daniel Santos, Rúben Marques, Gonçalo Silva, Filipe Abreu, Leo Abreu, Hugo Pinho (Daniel Rodrigues, 90+2), Marcelo Benia (Segyi Syzyi, 74), Diogo Neto (Afonso Soares, 74), Duarte Barandas, Cauã Rodrigues (Gideon Agunwa, 60) e Thiago Garzon (André Fontes, 60).



(Suplentes: Diego Andrade, Segyi Syzyi, Dimitry Rodrigues, Afonso Soares, Daniel Rodrigues, André Fontes, Jean Prudente e Gideon Agunwa).



Treinador: Tiago Ramos.



- Nacional: Vinícius Machado, João Aurélio, Jordi Pola, Paulo Vítor, Raimar Lopes, Sérgio Marakis (André Sousa, 58), Luís Esteves, Jota (Carlos Daniel, 58), Rúben Macedo (Martim Gustavo, 90), Dudu (Chucho Ramírez, 71) e Guilherme Pira (Witi, 58).



(Suplentes: Rui Encarnação, Ulisses, André Martins Sousa, Danilovic, André Sousa, Carlos Daniel, Martim Gustavo, Witi e Chucho Ramírez).



Treinador: Tiago Margarido.







Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Vítor (04) e João Aurélio (51).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.