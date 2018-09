Clássico entre Benfica e FC Porto joga-se a 7 de outubro

Lusa Comentários 06 Set, 2018, 16:56 | Futebol Nacional

O embate entre 'águias' e 'dragões' vai ser disputado horas antes de o Sporting visitar o Portimonense, a partir das 20:00.



Na semana que antecede o clássico, o Benfica visita o AEK Atenas, no dia 02 de outubro, e o FC Porto recebe o Galatasaray, no dia seguinte, em jogos da Liga dos Campeões.



Na calendarização hoje divulgada pela LPFP para as próximas oito rondas, entre a quinta e a 12.ª, destaque para o jogo entre Sporting de Braga e Sporting, dois dos líderes da I Liga portuguesa de futebol, na segunda-feira, 24 de setembro, às 20:15.



Também na próxima ronda, a quinta, o Benfica, que comanda o campeonato juntamente com sportinguistas e bracarenses, vai receber o Desportivo das Aves no domingo, 23 de setembro, a partir das 18:30, um dia depois de o campeão FC Porto jogar no terreno do Vitória de Setúbal, às 21:00.







Programa das próximas oito jornadas da I Liga:



5.ª Jornada



- Sexta-feira, 21 set:



Boavista - Desportivo de Chaves, 20:30



- Sábado, 22 set:



Santa Clara - Rio Ave, 15:30 locais (16:30 em Lisboa)



Marítimo -- Belenenses, 19:00



Vitória de Setúbal - FC Porto, 21:00



- Domingo, 23 set:



Portimonense - Vitória de Guimarães



Tondela -- Moreirense, 16:00



Feirense - Nacional, 16:00



Benfica - Desportivo das Aves, 18:30



- Segunda-feira, 24 set:



Sporting de Braga -- Sporting, 20:15







6.ª Jornada



- Quinta-feira, 27 set:



Desportivo de Chaves -- Benfica, 20:15



- Sexta-feira, 28 set:



FC Porto -- Tondela, 20:30



- Sábado, 29 set:



Moreirense -- Feirense, 16:30



Rio Ave -- Boavista, 19:00



Sporting -- Marítimo, 21:00



- Domingo, 30 set:



Nacional - Santa Clara, 16:00



Vitória de Guimarães - Vitória de Setúbal, 18:30



Belenenses - Sporting de Braga, 20:30



- Segunda-feira, 01 out:



Desportivo das Aves -- Portimonense, 20:15







7.ª Jornada



- Sexta-feira, 05 out:



Tondela -- Nacional, 15:30



Santa Clara - Desportivo de Chaves, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)



Feirense -- Belenenses, 20:30



- Sábado, 06 out:



Vitória de Setúbal - Moreirense, 15:30



Marítimo - Vitória de Guimarães, 18:00



Sporting de Braga - Rio Ave, 20:30



- Domingo, 07 out:



Boavista - Desportivo das Aves, 15:00



Benfica - FC Porto, 17:30



Portimonense -- Sporting, 20:00







8.ª Jornada



- Sexta-feira, 26 out:



Nacional -- Portimonense, 19:00



Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 21:00



- Sábado, 27 out:



Desportivo das Aves - Santa Clara, 15:30



Rio Ave - Desportivo de Chaves, 18:00



Belenenses -- Benfica, 20:30



- Domingo, 28 out:



Moreirense -- Marítimo, 15:00



Tondela - Vitória de Setúbal, 15:00



FC Porto -- Feirense, 17:30



Sporting -- Boavista, 20:00







9.ª Jornada



- Sexta-feira, 02 nov:



Benfica -- Moreirense, 20:30



- Sábado, 03 nov:



Portimonense -- Belenenses, 15:30



Marítimo - FC Porto, 18:00



Boavista - Vitória de Guimarães, 20:30



- Domingo, 04 nov:



Feirense -- Tondela, 15:00



Santa Clara -- Sporting, 16:30 locais (17:30 em Lisboa)



Sporting de Braga - Vitória de Setúbal, 20:00



- Segunda-feira, 05 nov



Rio Ave -- Nacional, 19:00



Desportivo de Chaves - Desportivo das Aves, 21:15







10.ª Jornada



- Sexta-feira, 09 nov:



Moreirense -- Portimonense, 19:00



Vitória de Setúbal -- Feirense, 21:15



- Sábado, 10 nov:



Desportivo das Aves - Rio Ave, 15:30



Belenenses - Boavista, 15:30



Nacional -- Marítimo, 18:00



FC Porto - Sporting de Braga, 20:30



- Domingo, 11 nov:



Vitória de Guimarães - Santa Clara, 15:00



Tondela -- Benfica, 17:30



Sporting - Desportivo de Chaves, 20:00







11.ª Jornada



- Sexta-feira, 30 nov:



Santa Clara -- Belenenses, 19:30 (20:30 em Lisboa)



- Sábado, 01 dez:



Marítimo - Vitória de Setúbal, 15:30



Benfica -- Feirense, 18:00



Sporting de Braga -- Moreirense, 20:30



- Domingo, 02 dez:



Portimonense -- Tondela, 15:00



Desportivo das Aves -- Nacional, 15:00



Desportivo de Chaves - Vitória de Guimarães, 17:30



Boavista - FC Porto, 20:00



- Segunda-feira, 03 dez:



Rio Ave -- Sporting, 20:15







12.ª Jornada



- Sexta-feira, 07 dez:



FC Porto -- Portimonense, 20:30



- Sábado, 08 dez:



Belenenses - Desportivo de Chaves, 15:30



Tondela - Sporting de Braga, 18:00



Vitória de Setúbal -- Benfica, 20:30



- Domingo, 09 dez:



Nacional -- Boavista, 15:00



Moreirense - Santa Clara, 15:00



Sporting - Desportivo das Aves, 20:00



Vitória de Guimarães - Rio Ave, 17:30



- Segunda-feira, 10 dez:



Feirense -- Marítimo, 20:15