Clássico FC Porto-Benfica centra atenções na I Liga

O clássico de sexta-feira, agendado para as 20h15, vai colocar frente a frente primeiro e segundo classificados, apenas separados por três pontos, com vantagem para o Benfica, que segue sem qualquer derrota nos 18 jogos oficiais já disputados – no campeonato soma oito vitórias e um empate.A formação comandada por Roger Schmidt irá não só defender a liderança e a invencibilidade, perante um dos principais rivais, como terá ainda a possibilidade de reforçar o primeiro posto, embora para isso tenha de ultrapassar um adversário que não que não consegue bater há quase quatro anos, desde março de 2019, precisamente quando saiu do Dragão com um triunfo pela última vez (2-1).Por seu lado, o FC Porto chega ao clássico na melhor fase da temporada, moralizado por cinco vitórias seguidas, duas das quais que lhe permitiram manter-se na luta pelos oitavos de final da Liga dos Campeões, e outra, a última, uma goleada ao Anadia (6-0) na Taça de Portugal.Apesar de já terem cedido uma derrota na prova, diante do Rio Ave, e um empate, com o Estoril Praia, ambos fora de casa, os "dragões" encontram a maior fortaleza no seu reduto, onde, em quatro partidas realizadas esta época, venceram Marítimo, Sporting, Desportivo de Chaves e Sporting de Braga.Ainda a "carpir mágoas" pela eliminação da Taça de Portugal, aos pés do Varzim, da Liga 3, o Sporting, sexto colocado, vai tentar reentrar em "zona europeia", algo que não experimenta desde a segunda ronda, recebendo o surpreendente Casa Pia, quarto e que tem mais um ponto do que os "leões".Quando entrarem em campo (20h30), os verde e brancos já saberão o resultado do Sporting de Braga frente ao Estoril Praia (18h00), pelo que um triunfo leonino, aliado a um desaire dos bracarenses, pode colocar o conjunto de Rúben Amorim provisoriamente no terceiro posto e com menor distância pontual para os dois grandes rivais ou, pelo menos, para um deles.Em caso de vitória no Estoril, os minhotos, na terceira posição, com 19 pontos, também tirarão partido do clássico com que vai arrancar a jornada.A 10.ª ronda reserva ainda outro encontro histórico, com o Vitória de Guimarães a receber o Boavista, no domingo. Os vimaranenses, em nono lugar, mantêm a mira nos lugares europeus, enquanto os "axadrezados" – eliminados da Taça pelo Machico, do Campeonato de Portugal – procuram precisamente segurar o quinto posto.O aflito Paços de Ferreira, ainda sem qualquer vitória no campeonato, e em penúltimo lugar, vai estrear o treinador – e regressado – José Mota na visita ao Famalicão, no sábado, enquanto o lanterna-vermelha Marítimo recebe o Arouca, no domingo, quando se jogam o Vizela-Santa Clara e o Desportivo de Chaves-Gil Vicente.A ronda encerra na segunda-feira, em Vila do Conde, com o Rio Ave-Portimonense.



- Sexta-feira, 21 out:



FC Porto – Benfica, 20h15



- Sábado, 22 out:



Famalicão - Paços de Ferreira, 15h30



Estoril Praia - Sporting de Braga, 18h00



Sporting - Casa Pia, 20h30



- Domingo, 23 out:



Marítimo – Arouca, 15h30



Vizela - Santa Clara, 15h30



Desportivo de Chaves - Gil Vicente, 18h00



Vitória de Guimarães - Boavista, 20h30



- Segunda-feira, 24 out:



Rio Ave – Portimonense, 20h15