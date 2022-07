Clayton assina contrato com Casa Pia

”, escreveu o emblema casapiano nas redes sociais, acompanhado de um vídeo do atleta.O dianteiro, de 23 anos, chega ao Casa Pia depois de uma experiência no Coritiba, com dois golos em 19 jogos, por empréstimo do Vila Nova, no qual realizou um total de 36 partidas e fez 10 tentos, já após Globo FC, Guarany de Sobral, Juventude e Lajeadense.Clayton é o sétimo reforço para Filipe Martins, após os defesas Eduardo Fereira (ex-Caracas FC, da Venezuela), Fernando Varela (ex-PAOK, da Grécia), João Nunes (ex-Puskás Akadémia, da Hungria) e Léo Bolgado (ex-Leixões) e os médios Yan Eteki (ex-Granada, de Espanha) e Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora).Em sentido inverso, saíram do clube, segundo classificado da última edição da II Liga, o médio Zidane Banjaqui (Mafra) e os avançados Jota Silva (Vitória de Guimarães), Lucas Silva (Mafra), Kleis Bozhanaj (regressou ao Spezia, de Itália) e João Vieira (Torreense).O Casa Pia estreia-se na edição 2022/23 da I Liga com uma visita a Ponta Delgada, nos Açores, para encarar o Santa Clara, em 7 de agosto.