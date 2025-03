Clayton, do Rio Ave, sonha jogar em Inglaterra e com a seleção do Brasil

“Eu tinha o sonho de jogar num grande clube brasileiro, e já o consegui quando fui para o Vasco da Gama. É certo que joguei pouco, mas consegui ser reconhecido. Agora o meu objetivo é chegar a um grande clube europeu e estar nas grandes competições aqui na Europa”, concluiu.

Clayton lamenta “falta de oportunidades” no Vasco da Cama e elogia I Liga







O avançado brasileiro Clayton, que alinha no Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, lamentou a “falta de oportunidades” que teve, em 2024, na sua passagem, pelo Vasco da Gama, do principal escalão do Brasil.



"Cheguei ao Vasco com grandes expectativas, mas não tive a sequência necessária para mostrar o meu valor. Um jogador precisa de minutos para ganhar ritmo, confiança e sequência. Precisava de mais oportunidades para mostrar o meu potencial”, recordou à agência Lusa, o atual terceiro melhor marcador do campeonato português.



Essa falta de oportunidades no clube carioca fê-lo a regressar a Portugal, onde já tinha jogado no Casa Pia, algo que Clayton reconheceu que facilitou a sua adaptação ao Rio Ave, ocupando, atualmente, o terceiro lugar da lista de marcadores, atrás de Gyökeres (Sporting) e Samu (FC Porto).



"Já conhecia o futebol português e isso facilitou a minha decisão de voltar. Sabia que podia crescer como jogador e quando apareceu a oportunidade do Rio Ave, com um bom projeto, não hesitei em voltar”, partilhou o atacante de 26 anos.



O avançado elogiou, também, a competitividade da I Liga, notado que, esta época, o campeonato está “muito mais equilibrado, mas também mais difícil”.



“As equipas estão mais fortes, e os jogos são decididos nos detalhes. Os [clubes] ‘grandes’ sabem que qualquer adversário pode dificultar-lhes o jogo. Isso torna a competição mais emocionante e também ajuda a valorizar os jogadores de todas as equipas”, disse o atacante.



Clayton reconheceu que o seu sucesso individual depende do trabalho coletivo, e recusa a ideia de que a equipa vila-condense tenha a 'dependência' dos seus 17 golos esta temporada.



"Se marquei estes golos foi porque os meus companheiros me ajudaram. Eles trabalham muito para a bola chegar até mim. Eu também tento pressionar para abrir espaços, mas é um trabalho de todos para que eu possa estar mais tranquilo, mais fresco e bem posicionado na hora marcar", vincou.



A experiência no Rio Ave tem sido positiva, tanto dentro como fora de campo. Clayton destaca a tranquilidade de Vila do Conde e a qualidade de vida que a cidade oferece.



"Vila do Conde é uma cidade tranquila, ideal para a minha família. Gosto muito da tranquilidade e da qualidade de vida aqui. A minha família também gosta muito. É uma cidade calma, e isso é bom para nós. Claro que temos saudades do Brasil, mas aqui sinto-me feliz, sinto-me bem", comentou.



O jogador também elogia a gastronomia local, especialmente o peixe, e para ele, a adaptação foi facilitada pelo acolhimento dos adeptos e da estrutura do clube.



"O peixe aqui é espetacular. Parece que sai do mar para o prato. É sensacional. Eu gosto muito de carne, mas o peixe daqui é mesmo especial. Acho que isso também ajuda a sentir-me bem aqui", brincou.





"Marcar aos três 'grandes' é especial", confessa avançado do Rio Ave Clayton





O avançado do Rio Ave Clayton admitiu que está a viver “um dos melhores momentos da carreira” futebolística e reconheceu que foi “especial” já ter marcado, esta época, frente a Sporting, Benfica e FC Porto.









"Marcar é sempre muito importante, mas contra essas equipas ‘grandes’ é ainda mais especial. O ambiente, a dificuldade, e a visibilidade faz com que esses golos tenham outro sabor. Quero marcar em todos os jogos, e ajudar a equipa, mas frente a estes grandes clubes é sempre diferente”, disse o jogador brasileiro, em entrevista à agência Lusa.



O atacante, de 26 anos, que chegou no início da temporada ao Rio Ave, oriundo dos brasileiros do Vasco Gama, considerou que a sua adaptação, até pela sua passagem anterior pelo Casa Pia, também na I Liga, foi "fácil e natural".



“Senti-me integrado desde o primeiro dia com o apoio de jogadores com Aderllan Santos ou Vítor Gomes. Depois, marcar logo na estreia foi fundamental. Isso deu-me confiança e mostrou que podia contribuir para a equipa. Os meus companheiros receberam-me muito bem, e isso fez toda a diferença. Quando chegas a um clube novo e és acolhido assim, tudo fica mais fácil", revelou Clayton.



O jogador, natural de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, já leva 17 golos esta época, 13 deles para a I Liga, e frisou a importância começar a marcar desde o início do campeonato.



"Deu-me confiança e mostrou que podia ajudar a equipa. O bom ambiente que temos no balneário, apesar de sermos de várias nacionalidades, faz com que essa boa relação se reflita dentro de campo", diz.



Clayton acredita que a união do grupo é um dos pilares do sucesso do Rio Ave esta época, e mesmo num plantel multicultural, com jogadores de várias nacionalidades, garante que vigora um “ambiente familiar”.



"Apesar de termos jogadores de vários países, toda a gente se entende. Quando todos falam inglês e, sobretudo, tentamos todos aprender, a ajudar, ver como o companheiro joga, como o companheiro se comporta", comentou.



O Clayton ainda tem hipótese de igualar o recorde do avançado iraniano Taremi, que marcou de 18 golos pelo Rio Ave na I Liga, em 2019/20, mas prefere focar-se no coletivo e ajudar a equipa a alcançar os objetivos.



"Não é um objetivo, mas sei que, se continuar a trabalhar, posso alcançar esse recorde. O Taremi é um nome importante na história do clube, mas o meu foco é apenas ajudar a equipa marcando nos jogos. Se continuar assim, e trabalhando com os meus companheiros, talvez possa chegar a essa marca", admite.



A evolução da equipa ao longo da temporada também é destacada pelo brasileiro, notando que o entendimento entre os jogadores melhorou significativamente.



"No início, era tudo novo. Agora, conhecemo-nos melhor e isso reflete-se em campo. Temos mais confiança e entendimento. A nossa equipa hoje é completamente diferente de quando começámos. Isso facilita muito na hora das decisões", afirma.



Clayton acredita que o Rio Ave tem qualidade para surpreender neste último terço da temporada, destacando a presença de jovens talentosos no plantel.



"Temos vários jogadores que certamente estarão num patamar superior em breve Conseguindo os objetivos que temos como equipa, certamente que todos vamos valorizar e estar mais perto de poder dar o salto”, concluiu.



“Sinto que a Liga inglesa se encaixa bem no meu estilo de jogar. Tenho, desde criança, esse sonho de jogar na Premier League e também na Liga dos Campeões. Vejo muitos jogos na televisão e acho que são competições muito desafiadoras para um avançado como eu. Vou continuar a trabalhar para lá chegar”, partilhou com a agência Lusa.Clayton, de 26 anos, garantiu estar focado em aumentar o seu pecúlio de 17 golos em 2024/25 pelo Rio Ave [13 na I Liga], mas reconheceu que estar num campeonato com maior visibilidade abre mais portas para cumprir outro sonho.“Representar o meu país seria o auge da minha carreira. É um sonho que quero concretizar. Acho que, se continuar a trabalhar bem e a marcar golos, posso chegar lá. Mas sei que é um caminho difícil, e tenho que continuar a evoluir", afirmou.O avançado disse, ainda assim, não ter pressa em cumprir esses desenhos, e acredita que se continuar a ajudar, com golos, os objetivos do Rio Ave uma próxima fase da sua carreira irá acontecer“O importante é continuar a evoluir e a ajudar a minha equipa. Hoje posso estar bem, mas amanhã posso não estar, e por isso temos que estar sempre com os pés no chão, e trabalhar no duro para que as coisas aconteçam", reconheceu.O jogador, que confessou que o seu gosto pelo futebol foi incutido pelo pai, não esquece as suas raízes e o ídolo que o inspirou."O Ronaldo ‘Fenómeno’ é o meu grande ídolo. Ainda vejo vídeos dele para me inspirar. Ele era um exemplo de determinação e talento. Acho que ele foi um dos melhores de sempre, e tento imitar algumas jogadas deles”, partilhou.Questionado se ainda pensa regressar ao futebol brasileiro, depois de uma passagem menos conseguida pelo Vasco da Gama, no ano passado, Clayton disse pretende continuar a jogar na Europa.