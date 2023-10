Clinton Udeh reforça V. Guimarães até 2026

Em nota publicada no sítio oficial, o clube de Guimarães adianta que o atacante nigeriano, de 21 anos, já está a trabalhar com o plantel às ordens do treinador Álvaro Pacheco, após ter ficado “livre de compromissos” com o clube do estado de Paraná, no sul do Brasil.Clinton Udeh ingressou no Londrina em 2021, para representar a equipa sub-20, e realizou 29 jogos pela equipa principal do clube brasileiro em 2023, tendo marcado quatro golos e realizado uma assistência.Contratado depois de concluído o mercado de transferências de verão, o extremo é o oitavo reforço dos vimaranenses para a época 2023/24, depois do guarda-redes Charles, dos defesas Ricardo Mangas e Tomás Ribeiro, dos médios João Mendes e Nuno Santos, do extremo Telmo Arcanjo e do ponta de lança Adrián Butzke.