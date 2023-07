Clóvis falhou a apresentação no Académico de Viseu

A SAD do Académico de Viseu confirma que André Clóvis “não se apresentou ao trabalho, no inicio desta temporada”, frisando que o atleta de 25 anos “tem contrato de trabalho com o Académico até 2026 e encontra-se, neste momento, sob a alçada disciplinar da SAD como consequência da contínua violação dos seus deveres laborais”, pode ler-se num curto comunicado publicado nas plataformas digitais do clube.



A SAD do Académico de Viseu havia acionado a cláusula de compra dos direitos desportivos do atleta, que pertenciam ao Estoril Praia, depois de uma época em que o avançado se destacou com 28 golos na II Liga ao serviço dos beirões.



Sendo um dos principais ativos da SAD, ainda recentemente o presidente do Académico de Viseu, Mariano López, assumiu que o jogador será para manter no plantel, a não ser que apareça uma proposta financeiramente muito vantajosa para o clube.



O plantel do Académico de Viseu encontra-se na Alemanha, em estágio de pré-época, no qual André Clóvis não marca presença, já depois de também ter falhado os exames médicos realizados aos atletas no início deste mês.