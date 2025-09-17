Club Atlético La Paz anuncia compra da SAD do Desportivo de Chaves

“É com enorme entusiasmo que anunciamos um feito histórico para o desporto mexicano: tornámo-nos o primeiro grupo empresarial do México a adquirir um clube de futebol profissional em Portugal, concretizando a compra do Grupo Desportivo de Chaves, instituição de prestígio no futebol português, atualmente a competir na II Liga”, lê-se no comunicado divulgado nas redes sociais dos dois emblemas.



Segundo fonte ligada ao conjunto transmontano, o grupo mexicano adquiriu 80% das ações da SAD do Desportivo de Chaves, até então liderada por Francisco José Carvalho.



Para o Club Atlético La Paz, “este passo representa muito mais do que uma transição desportiva”, considerando que a integração da SAD transmontana no projeto internacional que lidera abre “uma nova etapa no continente europeu”, além de ser “motivo de orgulho para o México”.



“O Desportivo de Chaves junta-se a um projeto que integra culturas, mercados e paixões numa mesma visão. Respeitamos a sua história emblemática e os seus adeptos, ao mesmo tempo que colocamos à disposição a nossa experiência empresarial, o nosso modelo de formação e a determinação em construir projetos sustentáveis que inspirem as próximas gerações”, destacou o grupo mexicano.



O grupo assegurou que o modelo de gestão “continuará a impulsionar o desenvolvimento de talento de forma competitiva e a fortalecer a dimensão social dos projetos futebolísticos” que lidera, acreditando estar a iniciar “um novo capítulo na história do futebol mexicano e português”.



De acordo com nota do clube transmontano, detentor de 10% do capital social da SAD, foi deliberado, em 15 de setembro, “renunciar ao direito de preferência na alienação das quotas da SAD” por falta de “capacidade financeira necessária para acompanhar esta operação”.



A direção garantiu que, com a entrada dos novos acionistas, “pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Família Carvalho, unindo esforços para garantir o crescimento e a sustentabilidade do clube”.



Francisco José Carvalho, filho do investidor e atual presidente do clube transmontano, Francisco Carvalho, estava ao leme da SAD do Desportivo de Chaves desde 2013. Ao longo dos últimos 12 anos, conta com duas subidas ao principal escalão do futebol nacional, em 2015/16 e 2021/22.