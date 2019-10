Coimbrões quer encarar equipa do FC Porto olhos nos olhos

A partida entre o Coimbrões e o FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, em futebol, está agendada para sábado, às 18h45, no Estádio Municipal Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia. Treinador, sub-capitão e presidente do clube gaiense prometem dar luta aos “dragões”, como revelaram à agência Lusa.

O treinador do Coimbrões considerou que o jogo da Taça de Portugal de futebol, deste sábado, frente ao FC Porto, será "um duelo entre David e Golias", mas acredita que a sua equipa "vai dar uma grande resposta".



Pedro Alves, que desde o início da época orienta a formação de Vila Nova de Gaia, que milita na série B do Campeonato Portugal, reconhece que as possibilidades de a sua equipa seguir em frente na competição "são reduzidas", mas aponta que tal não pode inibir o Coimbrões de mostrar "qualidade".



Por razões operacionais, a partida com o FC Porto não será disputada no Estádio Parque Silva Matos, em Coimbrões, mas na freguesia vizinha de Pedroso, no Estádio Municipal Jorge Sampaio, algo que Pedro Alves reconhece retirar alguma vantagem à sua equipa.



Mário Pereira



A ideia foi partilhada pelo sub capitão de equipa, Mário Pereira, que também preferia jogar no habitual recinto do Coimbrões, embora acreditando que o apoio dos adeptos não vai faltar.



"Queríamos que o jogo fosse aqui no nosso campo, onde a mística é outra, mas os nossos adeptos vão certamente acompanhar-nos e vão-nos fazer sentir em casa", disse o médio.



Mário Pereira falou de um jogo "para desfrutar", mas garantiu que tal não retira a ambição do grupo em tentar "surpreender" o FC Porto.



Vítor Oliveira quer aproveitar a oportunidade



O presidente do Coimbrões, Vítor Oliveira, espera que a sua equipa "aproveite a visibilidade" do jogo da Taça de Portugal de futebol, frente ao FC Porto, para valorizar a atividade do clube.



"Queremos aproveitar a visibilidade deste jogo para mostrar aquilo que o clube faz, todos os dias, e não apenas esta semana, esperando que se projete para além do apito final, e que o Coimbrões possa ficar mais rico em termos de currículo e história", disse o dirigente.





Vítor Oliveira, que assumiu, esta época, a liderança do emblema do concelho de Vila Nova de Gaia, que na próxima semana irá celebrar 99 anos de existência, espera, também, que a equipa possa dar uma boa resposta em termos desportivos.