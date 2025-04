Comitiva do Estrela da Amadora não consegue aterrar na Madeira e volta a Lisboa

“O CF Estrela da Amadora informa que, por razões meteorológicas, o avião onde seguia a equipa sénior de futebol teve de regressar a Lisboa”, escreveu a equipa ‘tricolor’, através de um comunicado oficial publicado no sítio oficial na internet.



De acordo com fonte oficial dos amadorenses, a comitiva tem novo voo agendado para as 22:00, embora, mesmo conseguindo aterrar, exista a forte possibilidade de ser adiado o jogo com os insulares, para uma data a ser “anunciada prontamente”.



O duelo da 28.ª ronda da I Liga entre Nacional, 11.º, com 29 pontos, e Estrela da Amadora, 15.º, com 23, estava agendado para as 15:30 de domingo, no Estádio da Madeira, no Funchal, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.