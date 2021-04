Compra do Estádio José Gomes envolta em polémica

Segundo o administrador de insolvência Jorge Calvete, a proposta foi recusada tal como os dois cheques visados – um de 200 mil euros, à ordem da massa insolvente, e outro de 73,8 mil, à ordem da leiloeira – uma vez que a proposta apresentada ficou abaixo dos 3,1 milhões de euros (valor indicado nas condições de venda), apesar de no anúncio do leilão constar que o valor mínimo de venda é de 5,1 milhões.Segundo a ata do leilão confirma-se que apenas houve uma proposta, a de dois milhões de euros por parte da SAD do Estrela da Amadora, e que a mesma não foi aceite.”, lê-se na ata.





SAD dos tricolores promete não desistir







Com base nesta última frase, a SAD do Estrela da Amadora, liderada por André Geraldes, considera que a proposta terá sido “admitida”, defendendo que é agora necessário a realização de uma reunião entre os membros da comissão de credores e que só com o aval destes é que será dada luz verde para a aquisição do Estádio José Gomes.Contudo, legalmente, se a comissão de credores aceitar este valor (de dois milhões de euros), será necessário novo processo de venda cujo patamar mínimo baixaria dos atuais 3,1 milhões para dois, não sendo por isso taxativo que a SAD do Estrela da Amadora venha a ser detentora do Estádio José Gomes no imediato.Caso ocorra este novo processo de venda, e perante a possibilidade de ter de ombrear com novas propostas, fonte da SAD do Estrela da Amadora admitiu impugnar a decisão.”, afirmou André Geraldes.Em declarações à Lusa, o administrador da SAD do emblema da Amadora reiterou esta intenção.”, rematou.













O processo de venda do Estádio José Gomes, que incluiu também o campo de treinos e o edifício onde funciona o bingo, que está concessionado, tem estado num impasse desde então, embora entre 2011 e 2013 tenha havido, sem sucesso, duas tentativas de venda.