Futebol Nacional
Taça de Portugal
Conselho de Arbitragem anunciou árbitros para jogos da Taça de Portugal
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira os árbitros para as partidas da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que irão iniciar-se esta sexta-feira com o jogo entre Desportivo de Chaves e Benfica.
Na partida de sexta-feira, em Trás-os-Montes, será David Silva a dirigir o jogo. Carlos Macedo estará em Barcelos para arbitrar o embate entre Celoricense e FC Porto enquanto na Capital do Móvel, na partida entre Sporting e Paços de Ferreira, vai estar Miguel Nogueira.
Catarina Campos, a primeira árbitra a dirigir uma partida na Liga Portuguesa, vai estar presente no jogo entre o Ançã e o Casa Pia. Teresa Oliveira vai dirigir o jogo entre o AFS e o Fornos de Algodres.
Nenhuma das partidas da terceira eliminatória da Taça de Portugal vai ter VAR.