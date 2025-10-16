Conselho de Arbitragem anunciou árbitros para jogos da Taça de Portugal

Na partida de sexta-feira, em Trás-os-Montes, será David Silva a dirigir o jogo. Carlos Macedo estará em Barcelos para arbitrar o embate entre Celoricense e FC Porto enquanto na Capital do Móvel, na partida entre Sporting e Paços de Ferreira, vai estar Miguel Nogueira.





Catarina Campos, a primeira árbitra a dirigir uma partida na Liga Portuguesa, vai estar presente no jogo entre o Ançã e o Casa Pia. Teresa Oliveira vai dirigir o jogo entre o AFS e o Fornos de Algodres.





Nenhuma das partidas da terceira eliminatória da Taça de Portugal vai ter VAR.