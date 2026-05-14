Conselho de Disciplina da FPF suspende treinador do Casa Pia por 30 dias

Segundo o mapa de castigos hoje revelado, o treinador, que foi ainda multado em 3.900 euros, “dirigiu-se de forma rápida e agressiva agarrando o braço do árbitro forçando o mesmo a parar para lhe dirigir as seguintes palavras”: ‘Eu tenho família e filhos em casa, isto foi uma vergonha, foi um roubo’.



O jogo com os tondelenses, da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga, terminou com o triunfo dos beirões (1-0).



Assim, o experiente técnico, de 54 anos, vai falhar a derradeira ronda do campeonato, que irá opor os ‘gansos’, que ocupam a 16.ª posição da prova, com 29 pontos, os mesmos do Estrela da Amadora (15.º) e mais um do que o Tondela (17.º), ao Rio Ave, em Rio Maior, no sábado, a partir das 18:00.



Caso o emblema casapiano mantenha o lugar e garanta a presença no play-off de permanência, contra o terceiro classificado da II Liga, Álvaro Pacheco estará igualmente ausente.