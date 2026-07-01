Conselho de Justiça da FPF instaura processo de inquérito a Luciano Gonçalves

"Atendendo ao teor da participação, em reunião realizada em 01 de julho, o CJ da FPF deliberou instaurar um processo de inquérito, com correspondência material ao processo de averiguações, para apuramento de eventual prática de infração disciplinar por parte de Luciano Gonçalves", informou o órgão presidido por Luís Verde Sousa, em comunicado.

O líder do CA enviou ao homólogo do CJ uma participação disciplinar sobre os motivos alegados por Duarte Gomes para a demissão do cargo de diretor técnico de arbitragem, enquanto a FPF remeteu a situação para o Ministério Público (MP), no âmbito do Regime Jurídico da Integridade do Desporto.