Construção do novo estádio de Famalicão arranca em 2025 a expensas de privados

Em comunicado, o município explica que vai desafiar, através da abertura de um concurso público internacional, investidores e promotores privados a desenvolverem uma proposta imobiliária que inclua a construção do novo estádio municipal e outras valências destinadas a comércio e serviços, um polivalente municipal e um novo parque de estacionamento subterrâneo.



A proposta imobiliária será concretizada nos terrenos onde estão implantados o estádio municipal e o campo de treinos.



A estratégia encontrada pelo município para a construção do futuro estádio passará pela concessão dos terrenos por um período a definir após a conclusão dos estudos de avaliação e de viabilidade económico-financeira.



Hoje mesmo, o presidente da Câmara, Mário Passos, apresentou a proposta à direção do clube e da SAD do Futebol Clube de Famalicão.



Mário Passos apontou o início do segundo semestre deste ano para o arranque do procedimento concursal, adiantando que “é vontade da Câmara Municipal que a construção de todo o empreendimento comece ainda no ano de 2025”.



Mário Passos acredita que a solução encontrada vai dar uma nova centralidade àquela área nobre da cidade.



“Conseguimos valorizar o espaço urbano e manter o estádio municipal no mesmo local, dotando-o de condições ajustadas a uma equipa de topo do futebol nacional e internacional, tudo isto sem investimento financeiro municipal associado”, referiu.



Segundo o autarca, há uma “vasta equipa técnica” a trabalhar na elaboração do programa base, na avaliação imobiliária e nos estudos necessários à abertura do concurso público internacional.



A contrapartida que o município está disposto a conceder aos promotores é a cedência dos terrenos em questão por um determinado período, findo o qual os terrenos e os equipamentos construídos regressam à esfera municipal.



Durante o período de concessão, o promotor, de acordo com o seu plano de negócios, poderá explorar comercialmente as infraestruturas criadas, sendo que será clausula obrigatória que o estádio a construir seja para usufruto do Futebol Clube de Famalicão.