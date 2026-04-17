Consumo de bebidas alcoólicas nos estádios será testado no futebol profissional

“É um trabalho que tem sido feito com as forças de segurança, junto do nosso diretor de segurança e com grande empenho das sociedades desportivas. Estamos muito empenhados em conseguir que isso seja permitido o mais rapidamente possível”, reconheceu Reinaldo Teixeira.



O dirigente falava à comunicação social no final da Assembleia Geral (AG) extraordinária da LPFP, realizada na sede do organismo, no Porto, onde foi aprovada a proposta para o procedimento de comercialização dos direitos audiovisuais das competições profissionais para o mercado doméstico.



“A lei permite, desde que o regulamento de segurança do estádio tenha essa premissa e [o consumo] seja autorizado pela força de segurança local, que tem autonomia para fechar esse espaço [de vendas de bebidas com baixo teor alcoólico] a qualquer momento. É nosso desejo e trabalho conseguirmos que todas as atividades desportivas tenham cerveja e cidra nos seus espaços. É prática em todas as principais ligas do mundo”, notou.



Em setembro de 2025, Reinaldo Teixeira garantiu estar em conversações com o Governo sobre o tema desde a sua chegada à presidência da LPFP e deu conta da abertura da tutela para ajustar a legislação, que proíbe a venda destas bebidas nos recintos desportivos desde a década de 1980.



“Tudo o que fizermos será sempre em total articulação com a entidade que superintende a área. O trabalho é feito entre a LPFP, a sociedade desportiva [responsável pela organização do jogo] e as forças de segurança locais”, reforçou, sem especificar que jogos servirão de teste.



No ano passado, o Vitória de Guimarães, da I Liga, propôs que a LPFP e os clubes subscrevessem uma petição pública a apresentar à Assembleia da República, visando a legalização regulada de comercialização de bebidas de baixa percentagem alcoólica nas bancadas dos estádios.



Na sua intervenção, os minhotos mencionaram estudos internacionais para defender a inexistência de uma relação direta entre esse consumo e episódios de violência nos recintos, considerando que os clubes ficam impedidos de acederem a eventuais receitas significativas em dias de jogo.



“Não faz muito sentido que eu queira estar num estádio a conviver e não possa tomar uma cerveja ou cidra antes, durante ou no fim do jogo. Depois, alguém que possa gostar de beber mais fá-lo a escassos metros das portas do recinto, e em alguns casos, entra já com um estado menos agradável. Acho que é uma questão de bom senso”, exemplificou Reinaldo Teixeira.



Admitindo que os adeptos “estão a dar todas as provas de que merecem a confiança” das autoridades, o dirigente ambicionou que cada clube reúna condições para oferecer “mais uma motivação” para ir ao futebol, em vez de o consumo ficar restrito ao exterior dos estádios, onde, em condições menos controladas, é possível ingerir bebidas com maior teor alcoólico.



Reinaldo Teixeira abordou também a proposta para prolongar os períodos de inscrição de jogadores nas janelas de transferência de verão e inverno, que se costumam estender de julho a agosto e em janeiro, respetivamente.



“A nossa intenção é que se prolongue uma semana, mais dia, menos dia, para que não se criem fragilidades nas sociedades desportivas. Também estamos a falar com estas e com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) sobre a obrigatoriedade de haver dois dias de descanso [entre jogos] e a flexibilidade de se poder não ser rigoroso e termos de ter 72 horas, de forma a ir ao encontro das tendências da UEFA,”, concluiu.



