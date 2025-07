Costa-marfinense Davy Gui assina pelo Alverca

Natural de Péhé, na Costa do Marfim, Davy Gui chega ao Alverca como jogador livre, depois de ter terminado a sua ligação ao Dijon, da terceira divisão francesa, em que realizou 11 jogos na temporada passada.



Em declarações ao site oficial dos ribatejanos, Davy Gui admitiu que a mudança para o Alverca representa "um grande passo" na carreira, agora ao serviço de "um clube que representa uma cidade numa Liga muito competitiva".



Capaz de cumprir várias funções no meio-campo, o jovem médio destaca-se pela versatilidade e velocidade.



Davy Gui é o 10.º reforço anunciado para o plantel do Alverca, orientado pelo técnico Custódio Castro, após as contratações de Felipe Lima (ex-Flamengo), Ikker Julian (ex-Azuriz), André Paulo (ex-Oliveira do Hospital), Steven Baseya (ex-Estrasburgo), Tiago Leite (ex-Fafe), Gian Franco Cabezas (ex-Deportivo de Cali), Isaac James (ex-Lorient), Cédric Nuozzi (ex-Genk) e Junior Mendes (ex- Guingamp).