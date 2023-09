Costeado reforça equipa técnica do Vitória

Lateral direito dos vitorianos nas décadas de 70 e de 80 e treinador de guarda-redes do clube entre 1998 e 2004, João Costeado começou esta quinta-feira a trabalhar como um dos oito elementos da equipa técnica liderada pelo treinador brasileiro de 49 anos, “”, afirmam os minhotos, em nota no site oficial.“Com 10 anos de ligação como jogador e seis como treinador dos guarda-redes do Vitória Sport Clube, João Costeado passa a fazer parte do corpo técnico da equipa principal. Treinador com larga experiência no futebol português e natural de Guimarães, Costeado detém o nível quatro da UEFA PRO, pelo que compensa a situação provisória de Paulo Turra”, informa o clube vimaranense.O Vitória de Guimarães refere ainda que o treinador adjunto de 64 anos se deve estrear no sábado, na receção ao Tondela, a contar para a segunda fase da Taça da Liga, e suprir assim a necessidade de pelo menos um elemento da equipa técnica deter o nível IV da UEFA, após o clube se ter apresentado sem treinador principal nas fichas oficiais dos jogos com o Vizela, para a terceira jornada da I Liga, em 27 de agosto, e com o Benfica, para a quarta ronda, em 2 de setembro.Internacional pela seleção portuguesa em quatro ocasiões, todas em 1987, João Costeado afirmou ser “uma honra e um privilégio” voltar a trabalhar no clube minhoto, em declarações aos meios do clube.”, frisou o técnico, que, como adjunto, representou ainda Paços de Ferreira, Beira-Mar, Naval, Leixões, Moreirense, Gil Vicente, Desportivo das Aves e Al Taawon, da Arábia Saudita.Ex-treinador do Athletico Paranaense e do Santos, formações da Série A brasileira que orientou neste ano, Paulo Turra foi oficializado pelo Vitória de Guimarães em 21 de agosto e apareceu nas fichas oficiais de jogo como delegado, frente ao Vizela (triunfo por 2-0), e como treinador adjunto, frente ao Benfica (derrota por 4-0).O técnico de 49 anos disse estar convencido de que vai obter a equivalência ao nível IV da UEFA “mais cedo ou mais tarde” para exercer oficialmente a função de treinador principal na I Liga portuguesa.Paulo Turra assumiu o comando técnico dos minhotos depois de Moreno, o treinador que iniciou a época, ter anunciado a saída em 13 de agosto, logo após o triunfo sobre o Estrela da Amadora, por 1-0, na primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, já depois de ser eliminado pelo Celje, na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.Na segunda jornada, em 19 de agosto, a equipa foi orientada de forma interina por João Aroso, vencendo o Gil Vicente por 2-1.