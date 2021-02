Cova da Piedade e Chaves empatam em partida da II Liga marcada pela chuva

Ainda assim, foi nesse período que Hugo Firmino marcou primeiro (77 minutos) para a equipa da casa e Roberto respondeu com o golo da igualdade (87) no esforço final dos ‘flavienses’ para levarem um ponto de um relvado que foi ficando cada vez mais complicado à medida que os minutos passavam.



Apesar de algumas poças, o 'tapete' do Estádio Municipal José Martins Vieira ainda aguentou bem a primeira parte, período no qual o avançado do Chaves, Roberto, viu João Meira negar-lhe o golo pela primeira vez (25) e não aproveitou um erro do guarda-redes piedense (33), preferindo tentar ‘cavar’ uma grande penalidade.



A segunda parte foi mais rica em oportunidades e, quando Hugo Firmino cabeceou para as redes (77) um cruzamento de Cristiano Gomes, após bom entendimento do lateral direito com o recém-entrado João Oliveira, já o piedense Alex Freitas tinha obrigado Paulo Vítor a defesa atenta (53) num canto direto.



Mas Roberto não dava tréguas à defensiva da casa e antes de igualar a partida (87), na ressaca de um canto, desmarcado por Wellington Carvalho, já tinha obrigado Facchini a aplicar-se, primeiro ao desmarcar Jonathan Toro (66) na cara do ‘guardião’ e, depois, num remate de primeira (75), antes de João Meira voltar a tirar-lhe o ‘pão da boca’ (80).



O Desportivo de Chaves mantém o quinto lugar, agora com 32 pontos, enquanto do Cova da Piedade é 12.º, com 22, numa classificação liderada pela Académica, com 42.







Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.



Cova da Piedade – Desportivo de Chaves, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Hugo Firmino, 77 minutos.



1-1, Roberto, 87.







Equipas:



- Cova da Piedade: Adriano Facchini, Cristiano Gomes, Simão Júnior, João Meira, Filipe Maio, Cícero, Cele (Zarabi, 74), Bruno Alves (João Patrão, 51), Hugo Firmino, Alex Freitas (João Oliveira, 74) e João Vieira (Blondell, 88).



(Suplentes: Cléber Santana, João Patrão, Robson, Miguel Rosa, Gonçalo Maria, Zarabi, Balogun, Blondell e João Oliveira).



Treinador: Mário Nunes.



- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Rocha, Vasco Fernandes, João Reis, Nuno Coelho, João Teixeira (William, 56), Luís Silva, Batxi (Wellington Carvalho, 81), Niltinho (Jonathan Toro, 56) e Roberto.



(Suplentes: Ricardo Moura, Benny, Wellington Carvalho, Rafael Viegas, Jonathan Toro, Kevin Pina, José Gomes, Nicolas e William).



Treinador: Vítor Campelos.







Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Meira (43) e Zarabi (79).



Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.