Covid-19. AF Madeira terminou a época

A decisão foi tomada após os campeonatos seniores não profissionais de futebol e futsal da época 2019/20 terem sido cancelados no dia 8 de abril pela FPF, devido à pandemia da covid-19.”, refere, no comunicado, assinado pelo presidente, Rui Marote.Aquela associação revelou que a decisão foi tomada para começar a planear o futuro, estando a ser estudados os “moldes” das provas para a época 2020/21.”, salienta.O último ponto do comunicado indica que o momento atual é para se preocupar mais com a saúde das pessoas e em combater a pandemia do coronavírus.

“O principal desafio deve centrar-nos na prevenção da saúde pública, renovando-se o pedido a que todos sigam as orientações e recomendações das autoridades de saúde, de forma a ser ganha a batalha contra a covid-19 e regressarmos à normalidade das nossas vidas, e do nosso desporto”, conclui.