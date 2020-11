Covid-19. Árbitro Cláudio Pereira testou positivo

Segundo a FPF, o árbitro Cláudio Pereira iria exercer a função de quarto árbitro do jogo de hoje da I Liga, entre o Belenenses SAD e o Rio Ave, o que motivou a alteração de toda a equipa nomeada para o encontro.



Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, será o árbitro do jogo desta sexta-feira, agendado para as 20h30, contando com os assistentes Pedro Martins e Nélson Pereira, com João Malheiro Pinto como quarto árbitro.



Gustavo Correia, da associação do Porto, era o árbitro que estava inicialmente nomeado para a partida.



Já o assistente André Campos estava nomeado para o jogo de sábado entre o Vitória de Guimarães e o Sporting, sendo substituído por Pedro Mota, mas a restante equipa de arbitragem, liderada por Hugo Miguel, permanece inalterada.



Esta alteração leva a que Pedro Martins substitua Pedro Mota como auxiliar de videoárbitro (VAR) no jogo entre o Benfica e o Sporting de Braga.



A FPF refere que o árbitro e o assistente “estão bem” e a cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde.



“Os agentes de arbitragem, como o staff de apoio, estão a ser submetidos ao protocolo de testes definido pela Direção-Geral da Saúde e têm acompanhamento clínico permanente da Unidade de Saúde e Performance da FPF”, conclui.



Na quinta-feira, a FPF divulgou que árbitro João Pinheiro também testou positivo ao novo coronavírus e por isso falhou o jogo da Liga Europa de futebol entre o Sivaspor e o Qarabag.