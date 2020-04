Covid-19. Árbitro Fábio Veríssimo testa positivo

Segundo o comunicado da FPF, o árbitro, que já tinha estado de quarentena após ter estado em Itália em 09 de março, foi contagiado "em Portugal, onde contactou com uma pessoa infetada".



"O árbitro continuará a ser acompanhado pelas autoridades de saúde e pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", acrescenta a federação.



O árbitro de 37 anos já tinha completado duas semanas de quarentena sem quaisquer sintomas do novo coronavírus em 27 de março, após ter estado em Itália em 09 de março, para dirigir um jogo da UEFA Youth League entre Juventus e Real Madrid, que acabou por não se realizar.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil e recuperaram mais de 238 mil.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 17 de abril, já se registaram 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos confirmados de infeção, mais 452 face a domingo (+4%), segundo a atualização de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).