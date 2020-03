COVID-19. Associação de Futebol do Porto anuncia adiamento de três jogos

", revelou nas redes sociais o Freamunde, relativamente ao adiamento da sua deslocação ao terreno do Barrosas.Na quinta-feira, foi confirmado um caso de infeção por coronavírus na localidade de Santo Estevão de Barrosas, tratando-se de um funcionário de uma fábrica de calçado em Lousada que esteve recentemente em Milão.Quanto aos dois jogos adiados da 1.ª Divisão da AFP, em comunicado, a entidade explicou que "teve conhecimento de ter havido contacto em ambiente desportivo, ainda que em segunda linha, com doente recentemente detetado como infetado por Covid-19, e ainda com agente recém-regressado da zona considerada de risco (ainda que até ao momento assintomático".A AFP acrescentou que, "ainda que seja muito improvável ter ocorrido qualquer contágio em ambiente desportivo, mas para completa segurança e tranquilidade da prática desportiva, como mera medida de proteção de plano de contingência, determina-se o adiamento" dos jogos entre o Raimonda e o Roriz e entre o Ferreira e o Citânia Sanfins.O adiamento dos três jogos é uma medida de "" e de "" face ao surto de Covid-19, realçou o presidente da entidade.

"Nós adiámos esses encontros, e adiamos todos os que sejam necessários, quando tivermos conhecimento que, de algum modo, um interveniente teve contacto direto ou indireto com alguém que esteve em zonas afetadas", disse à agência Lusa Lourenço Pinto, líder da AF Porto.









", confirmou o dirigente, sem querer entrar em detalhes para a preservação do direito à privacidade dos envolvidos.Nas vésperas de um jogo entre o Citânia de Sanfins e o Raimonda, disputado em 1 de março, um jogador e um treinador de uma das equipas jantaram com duas pessoas que tinham regressado recentemente de Itália, da Feira de Calçado de Milão (MICAM), e com uma quinta pessoa.No dia seguinte à realização da partida, em que participaram o treinador e o atleta, um dos integrantes do grupo, um dos dois que tinha estado em Itália, foi dado como portador do Covid-19.".