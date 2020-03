Covid-19: Farense doa 100 mil euros para material e equipamento hospitalar

"O Sporting Clube Farense, juntamente com empresas parceiras, doou na passada sexta feira 100.000 euros ao Algarve Biomedical Center para a aquisição de material e equipamento fundamental para o tratamento dos pacientes infetados com o Covid-19", informou o emblema algarvio, em comunicado divulgado nas redes sociais.



O clube de Faro encomendou também 10 monitores recomendados pela própria estrutura hospitalar, tidos como "basilares para a monitorização de pacientes ventilados", e 1.000 máscaras de proteção para os profissionais de saúde.



O Sporting Clube Farense salienta ainda que está em "contacto e articulação com a direção do Hospital do Algarve e Câmara Municipal de Faro com vista à utilização dos seus espaços nesta altura de necessidade premente".



O clube algarvio espera "apenas servir de exemplo e mote para a mobilização de outras entidades em torno da supressão das necessidades dos hospitais do país".



"Esta é uma luta de todos, onde a importância de não sair de casa - a não ser por motivos de excecional importância - é tão grande quanto a necessidade de outras instituições se chegarem à frente nestes momentos de falta", sublinha o Farense, cuja equipa segue no segundo lugar da II Liga, interrompida devido à pandemia da Covid-19.



Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.600, mais 320 do que no dia anterior. O número de mortos no país subiu para 14.