Covid-19. FC Porto e Benfica as diferenças até ao título

"Dragões" e "águias" disputam, cada qual, cinco jogos em casa e outros tantos fora e partilham seis adversários, deslocando-se aos redutos de Famalicão e Desportivo das Aves e recebendo Sporting e Boavista.Os dois primeiros colocados da prova também medem ambos forças, em terrenos contrários, com Tondela e Marítimo, sendo que o FC Porto viaja ao João Cardoso e o Benfica ao Funchal.Quanto aos restantes quatro oponentes, o "onze" de Sérgio Conceição recebe Belenenses SAD e Moreirense e joga em Paços de Ferreira e Braga, enquanto o conjunto de Bruno Lage é anfitrião de Santa Clara e Vitória de Guimarães e desloca-se aos redutos de Portimonense e Rio Ave.A I Liga 2019/20, que estava interrompida desde 9 de março, vai ser retomada na quarta-feira e prolonga-se até 16 de julho, com as últimas jornadas a serem disputadas em 16 estádios diferentes, incluindo a estreante Cidade do Futebol.