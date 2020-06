Covid-19. FC Porto e Benfica prosseguem duelo pelo título de campeão

Em plena crise de resultados, com apenas dois triufos nos últimos 12 jogos, o Benfica, campeão nacional, começa a jogar mais cedo na Madeira, frente a um Marítimo que também não está num bom momento, embora desde que o campeonato retomou - esteve interrompido devido à pandemia covid-19 - ainda não perdeu na condição de visitado.





Adel Taarabt lesionou-se e é baixa de última hora no Benfica para o jogo no Funchal. O médio marroquino junta-se a Rúben Dias e Gabriel, ambos fora das contas de Bruno Lage, mas devido a castigo.



Ausências que são colmatadas com as chamadas de Jardel, recuperado de lesão, Morato e Paulo Bernardo, médio que entra pela primeira vez numa convocatória da equipa principal do Benfica.





Depois de na ronda anterior ter vencido o Boavista (4-0) e beneficiado da derrota do Benfica frente ao Santa Clara (4-3), o FC Porto passou a ter três pontos de vantagem sobre as "águias" e visita em alta o Paços de Ferreira (12.º), equipa também atravessa um bom momento e que venceu três dos quatro encontros que realizou após a paragem causada pela covid-19.





Zé Luís já faz trabalho no relvado, mas de forma condicionada e não entra nas contas para o embate do FC Porto, na caital do móvel.







De fora ficam também Marcano, a recuperar de uma lesão de longa duração, e Nakajima.





Além destes dois jogos, a ronda tem hoje mais um encontro, com o quase condenado à descida de divisão Desportivo das Aves a receber o Moreirense, comodamente instalado a meio da tabela classificativa.A jornada arrancou no domingo, tendo o Boavista recebido e vencido o Santa Clara por 1-0.Boavista - Santa Clara, 1-0Desportivo das Aves - Moreirense, 17h00Marítimo - Benfica, 18h00Paços de Ferreira - FC Porto, 21h15Famalicão - Portimonense, 17h00Vitória de Guimarães - Vitória de Setúbal, 19h15Rio Ave - Sporting de Braga, 21h15Belenenses SAD - Tondela, 19h00 (Cidade do Futebol)Sporting - Gil Vicente, 21h15