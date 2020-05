Covid-19. Jogadores da I Liga pedem a adeptos para verem jogos em segurança

Em vários vídeos publicados nas páginas da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vários jogadores pedem aos adeptos para verem os jogos em segurança e sem ajuntamentos, lembrando que apenas podem estar 10 pessoas juntas.



Dieguinho e Nuno Coelho (Belenenses SAD), Carraça (Boavista), Afonso Figueiredo (Desportivo das Aves), Fábio Cardoso (Santa Clara), Defendi (Famalicão), Marco Baixinho (Paços de Ferreira), Otávio e Manafá (FC Porto), Vitor Carvalho (Gil Vicente), Luís Machado (Moreirense), Tarantini (Rio Ave), Jardel (Benfica), Wilson Eduardo (Sporting de Braga), Neto (Sporting), Cláudio Ramos (Tondela), Semedo (Vitória de Setúbal) e João Carlos Teixeira (Vitória de Guimarães) são os jogadores que deixaram mensagens.



Os futebolistas também pedem aos adeptos para não irem para ao pé dos estádios, dos centros de estágio ou dos hóteis onde as equipas vão estar.



A I Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho



Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.



Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.