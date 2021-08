Covid-19. Santa Clara pede adiamento do jogo com o Moreirense

Em nota de imprensa, o Santa Clara revela não ter tido ainda qualquer resposta do Moreirense.



No comunicado, os açorianos avançam que intercederam “junto da estrutura do clube minhoto e da direção da Liga para o adiamento da segunda jornada”, de forma a “salvaguardar uma competição desportiva interna e justa”.



“Para já, não obtivemos qualquer resposta oficial por parte do Moreirense FC, apesar dos esforços envidados durante o dia de ontem (quarta-feira), nomeadamente através de variados contactos telefónicos e envio de emails institucionais”, revela o conjunto insular.



Na terça-feira, o Santa Clara anunciou ter 10 elementos do clube, incluindo nove jogadores, com teste positivo à covid-19.



O Santa Clara diz acreditar “piamente” numa “decisão sensata e ponderada” por parte da direção do Moreirense, em “prol de um desporto justo e aglutinador”.



“Apelamos publicamente para a adoção de uma postura cooperante e de bom senso que possa servir os interesses de ambos os clubes, da competição e, acima de tudo, a integridade física dos atletas e dos demais elementos”, lê-se no comunicado.



A equipa açoriana lembra que em maio de 2020 foi o “primeiro e o único clube em Portugal” a dar um “passo decisivo” para permitir o regresso do campeonato português, que esteve suspenso devido à pandemia da covid-19.



O Santa Clara refere-se ao período de dois meses que jogou fora dos Açores, competindo como visitado na Cidade do Futebol, em Oeiras, na edição 2019/20 da I Liga.



“Durante dois meses, competimos longe da nossa terra, longe dos nossos adeptos e longe das nossas famílias, em prol do futebol português e de todas as equipas que o compõe”, assinala o comunicado.



Hoje, o Santa Clara vai defrontar o Olimpija Ljubljana, às 19:00, na Eslovénia, no jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.



Os ‘encarnados’ de Ponta Delgada partem com uma vantagem de dois golos trazida da partida dos Açores (2-0).



A equipa açoriana vai levar apenas 14 jogadores para o encontro da Liga Conferência Europa, devido a um surto do novo coronavírus que infetou 10 elementos do clube, incluindo nove jogadores.