Covid-19. Silas vai entregar 5.000 máscaras a hospital

Silas foi confrontado com as dificuldades sentidas pelos profissionais de saúde no combate à pandemia da Covid-19 e lançou mãos à obra, recorrendo ao facto de poder chegar a algumas pessoas e apelar à ajuda de todos.”, justificou à agência Lusa o antigo treinador do Belenenses SAD e do Sporting, em relação aos problemas com que as estruturas de saúde se podem debater.O contacto com uma enfermeira amiga da mulher, com um pedido de ajuda, não deixou Silas indiferente e foi através de alguns contactos e com o recurso às redes sociais, ao Instagram e ao Twitter, que lançou o apelo.”, escreveu na quinta-feira o futebolista.Já esta sexta-feira tinham sido muitos os amigos do futebol – entre os quais também o médio do Rio Ave Tarantini -, mas também anónimos, que se tinham disponibilizado a transferir dinheiro para que Silas pudesse fazer as encomendas.

A encomenda das 5.000 já foi feita, mesmo com o treinador a adiantar alguma parte do dinheiro em falta para se atingir o número inicialmente previsto.