Covid-19: Sporting de Braga doa 10 ventiladores, 15.550 máscaras e 500 fatos de proteção

Numa nota no seu sítio oficial, o clube minhoto revelou ainda que "o investimento para esta iniciativa ronda os 270.000 euros e à ação solidária associou-se de forma espontânea e louvável o plantel principal" de futebol, que "se organizou e recolheu um valor que permitiu contribuir para a aquisição de dois dos ventiladores e de uma das remessas de máscaras de proteção hospitalar".



Os equipamentos já foram encomendados a nível internacional e o clube liderado por António Salvador espera que a sua entrega seja feita "nos próximos dias, seguindo de imediato para o Hospital de Braga".



Os ‘arsenalistas’ destacam como "fundamental para esta ação o diálogo técnico estabelecido entre o departamento médico do Sporting de Braga e a administração e a direção clínica do Hospital de Braga" e deixaram expresso uma saudação a todo o "pessoal desta unidade e das várias unidades deste país que combatem para vencer este surto".



"O clube regista e agradece o gesto do grupo de trabalho, que num movimento de grande nobreza se associou a esta causa", pode ler-se.