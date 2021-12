Covid. Famalicão-Belenenses SAD adiado

"O delegado de saúde do ACES AVE Famalicão, Dr. Eduardo José Gouveia, determinou que todo o plantel principal e sub-23 dos famalicenses deverá manter-se em `vigilância ativa / isolamento profilático`, até aos dias 1 e 2 da janeiro (inclusive)", lê-se na nota da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

De acordo com o organismo, "a nova data e hora do jogo", que estava agendado para as 17:00 de hoje, será "indicada posteriormente".

Na terça-feira, o Famalicão anunciou a existência de mais dois casos positivos na estrutura do plantel sénior, depois de na véspera terem sido detetados nove casos entre jogadores e `staff`.

Entre esses casos está o treinador Rui Pedro Silva, que esta terça-feira deveria ter falado aos jornalistas para antever o encontro de hoje frente ao Belenenses SAD.

Com 15 encontros disputados, o Famalicão é 17.º e penúltimo classificado, com 11 pontos, mais três do que o lanterna-vermelha Belenenses SAD, que já tinha tido um encontro adiado devido à covid-19.