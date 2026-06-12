Futebol Nacional
Cristiano Bacci deixa Estrela da Amadora
O treinador italiano Cristiano Bacci vai deixar o comando do Estrela da Amadora, que orientou nas três últimas jornadas da I Liga, garantindo a manutenção, anunciaram hoje os ‘tricolores’.
“O Estrela da Amadora vem por este meio informar que Cristiano Bacci deixa o cargo de treinador da equipa principal. Chegado ao clube para orientar o conjunto tricolor nas últimas três jornadas da Liga Portugal, Cristiano Bacci assumiu a liderança num momento decisivo da temporada, contribuindo para a concretização do objetivo da manutenção no principal escalão do futebol português, confirmada com o empate alcançado em Braga”, lê-se no site do clube da Amadora.
Bacci, de 50 anos, foi o terceiro treinador da temporada no Estrela da Amadora, depois de José Faria, que começou a época, e de João Nuno, contratado ao Belenenses, conseguindo, nas três última jornadas, dois empates e uma derrota.
O empate, conseguido nos instantes finais, em casa do Sporting de Braga, na última jornada da I Liga, garantiu ao Estrela da Amadora a 20.ª presença no primeiro escalão e a quarta consecutiva.
Antes de treinar o Estrela da Amadora, Bacci já tinha treinador em Portugal o Olhanense, o Moreirense, o Boavista e o Tondela, clube no qual tinha começado a época 2025/26.
Bacci, de 50 anos, foi o terceiro treinador da temporada no Estrela da Amadora, depois de José Faria, que começou a época, e de João Nuno, contratado ao Belenenses, conseguindo, nas três última jornadas, dois empates e uma derrota.
O empate, conseguido nos instantes finais, em casa do Sporting de Braga, na última jornada da I Liga, garantiu ao Estrela da Amadora a 20.ª presença no primeiro escalão e a quarta consecutiva.
Antes de treinar o Estrela da Amadora, Bacci já tinha treinador em Portugal o Olhanense, o Moreirense, o Boavista e o Tondela, clube no qual tinha começado a época 2025/26.
(Com Lusa)