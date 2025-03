Cristiano Bacci destaca "alma" do Boavista mas quer vitória para o Moreirense

O técnico dos minhotos orientou o Boavista durante grande parte da época, tendo chegado recentemente ao clube de Moreira de Cónegos, pelo qual obteve dois empates (1-1 com Estrela da Amadora e Santa Clara).



O treinador italiano desvalorizou esse conhecimento do adversário como possível vantagem, notando que chegaram ao Boavista vários jogadores já depois de ele ter saído do Bessa.



“Trocaram muitos jogadores, acho que na última partida em 11 trocaram sete, pelo que penso que isso não seja muito relevante. Conheço a instituição Boavista, sei o que significa jogar e representar o Boavista, mas sobre [conhecer] os jogadores, não tem muita importância”, reforçou na conferência de imprensa de antevisão.



Revelando ter passado a mensagem aos seus jogadores que “em casa ou fora” os jogos são para ganhar porque “três pontos são três pontos”, o treinador italiano frisou a “alma” dos ‘axadrezados’ quando questionado pelas maiores dificuldades que espera enfrentar no domingo.



“Conheço a alma do Boavista, o que vão tentar fazer para ganhar. Espero um jogo de luta, é importante ganhar as primeiras e segundas bolas”, disse.



O Moreirense não vence há três jornadas consecutivas (dois empates e uma derrota) e só tem um triunfo nas últimas 12 rondas, mas o treinador não quis comentar se sente a equipa pouco confiante por esses resultados.



“Só posso falar desde que aqui cheguei. A equipa está a trabalhar muito bem, nos dois jogos em que fui treinador reagiu duas vezes à desvantagem e empatou. Todos estão ligados e prontos para ir à luta para ganhar os jogos”, concluiu.



Ivo Rodrigues, castigado, é baixa no Moreirense, tal como Guilherme Schettine, que já falhou o jogo com o Santa Clara, devido a lesão. Frimpong recupera de problema físico e está em dúvida.



Moreirense, 11.º classificado, com 28 pontos, e Boavista, 18.º e último, com 15, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, jogo que será arbitrado por Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.