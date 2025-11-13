Futebol Nacional
Cristiano Bacci é o novo treinador do Tondela
Cristiano Bacci é o novo treinador do Tondela, substituindo Ivo Vieira, e assinou até final desta época, anunciou a SAD do clube beirão da I Liga.
“É oficial, Cristiano Bacci é o novo treinador do Tondela. O técnico italiano de 50 anos assume, a partir de agora, o comando técnico dos auriverdes, naquela que será a quarta experiência em Portugal", anunciou a SAD.
Bacci treinou o Moreirense na reta final da época 2024/25, antes de uma breve incursão pelo futebol grego que agora termina com o regresso a Portugal e ao Tondela. Antes, havia passado pelo Boavista, também na temporada transata, e pelo Olhanense (2014/16).
Na página oficial, o Tondela adiantou que Cristiano Bacci já orientou o treino de hoje e confirmou que o contrato assinado é válido até ao final desta época.
Cristiano Bacci substituiu assim Ivo Vieira, que saiu após a 11.ª jornada, no final de uma sequência de quatro jogos sem ganhar e após uma derrota, em casa frente ao Vitória de Guimarães (1-0).
O italiano tem já o próximo desafio como timoneiro do Tondela no dia 23 de novembro, a contar para a Taça de Portugal, em que recebe o Caldas, da Liga 3, pelas 17:00.
Em declarações ao novo clube, Bacci disse que aceitou o convite ‘auriverde’ por ser um “clube histórico” e já o conhecer enquanto adversário na II Liga.
“Conheço jogadores que passaram por cá e que me falaram da alma do clube e da cidade e por isso foi com muito prazer que recebi e aceitei o convite”, afirmou.
O novo técnico assegurou ainda que “se há coisa que nunca poderá faltar é a atitude” e “não só dentro de campo e na componente física, mas a atitude que se quer ver e sentir durante todos os dias, todos os minutos”.
Cristiano Bacci estreia-se na presente edição da I Liga no dia 29 de novembro, pelas 20:30, na visita ao Gil Vicente, quarto da classificação, em jogo da 12.ª jornada da I Liga.
(Com Lusa)