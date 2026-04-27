Cristiano Bacci na calha para substituir João Nuno no Estrela da Amadora





(Com Lusa)

No dia seguinte à derrota na receção ao líder isolado FC Porto (2-1), na 31.ª jornada, o Estrela confirmou a saída do segundo treinador efetivo da época, que se tinha desenrolado até à quinta ronda sob orientação de José Faria e prosseguiu com João Nuno depois da sétima, volvida uma transição interina assumida pelo técnico-adjunto Luís Silva.João Nuno, de 40 anos, teve a primeira experiência no escalão principal, ao qual chegou em setembro de 2025 proveniente do Belenenses, da Liga 3, e deixa o Estrela da Amadora ainda envolvido na luta pela permanência, após cinco vitórias, seis empates e 13 derrotas para o campeonato.A três jornadas do fim, e numa altura em que os perseguidores Casa Pia e Tondela ainda têm um jogo em atraso cada, os ‘tricolores’ ocupam o 15.º lugar, último de manutenção, e somam 28 pontos, dois acima da vaga de acesso ao play-off de permanência e sete acima da zona de despromoção.A saída de João Nuno acontece praticamente um mês depois de o italiano Cristiano Bacci, veiculado como próximo treinador do Estrela da Amadora, ter abandonado o Tondela, que nomeou Gonçalo Feio, outro estreante na I Liga, como terceiro técnico de uma temporada iniciada com Ivo Vieira.Antes do Estrela da Amadora e do Tondela, o AVS, 18.º e último classificado e já despromovido ao segundo escalão, foi o primeiro clube a protagonizar duas mudanças de treinador, ao começar com José Mota e terminar sob alçada de João Henriques, por entre uma breve passagem de João Pedro Sousa, antecedida pela transição interina com Fábio Espinho.O Casa Pia também teve três técnicos efetivos, mas Gonçalo Brandão integrou uma equipa multidisciplinar, que sucedeu a João Pereira, na primeira troca nos bancos em 2026, e seria substituído por Álvaro Pacheco.