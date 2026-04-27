Futebol Nacional
Cristiano Bacci na calha para substituir João Nuno no Estrela da Amadora
Pela segunda vez esta temporada, o Estrela da Amadora despediu o treinador em funções e elevou para 11 as mudanças de comando técnico na edição 2025/26 da I Liga, com João Nuno a terminar uma breve passagem de sete meses pela Reboleira.
No dia seguinte à derrota na receção ao líder isolado FC Porto (2-1), na 31.ª jornada, o Estrela confirmou a saída do segundo treinador efetivo da época, que se tinha desenrolado até à quinta ronda sob orientação de José Faria e prosseguiu com João Nuno depois da sétima, volvida uma transição interina assumida pelo técnico-adjunto Luís Silva.
João Nuno, de 40 anos, teve a primeira experiência no escalão principal, ao qual chegou em setembro de 2025 proveniente do Belenenses, da Liga 3, e deixa o Estrela da Amadora ainda envolvido na luta pela permanência, após cinco vitórias, seis empates e 13 derrotas para o campeonato.
A três jornadas do fim, e numa altura em que os perseguidores Casa Pia e Tondela ainda têm um jogo em atraso cada, os ‘tricolores’ ocupam o 15.º lugar, último de manutenção, e somam 28 pontos, dois acima da vaga de acesso ao play-off de permanência e sete acima da zona de despromoção.
A saída de João Nuno acontece praticamente um mês depois de o italiano Cristiano Bacci, veiculado como próximo treinador do Estrela da Amadora, ter abandonado o Tondela, que nomeou Gonçalo Feio, outro estreante na I Liga, como terceiro técnico de uma temporada iniciada com Ivo Vieira.
Antes do Estrela da Amadora e do Tondela, o AVS, 18.º e último classificado e já despromovido ao segundo escalão, foi o primeiro clube a protagonizar duas mudanças de treinador, ao começar com José Mota e terminar sob alçada de João Henriques, por entre uma breve passagem de João Pedro Sousa, antecedida pela transição interina com Fábio Espinho.
O Casa Pia também teve três técnicos efetivos, mas Gonçalo Brandão integrou uma equipa multidisciplinar, que sucedeu a João Pereira, na primeira troca nos bancos em 2026, e seria substituído por Álvaro Pacheco.
João Nuno, de 40 anos, teve a primeira experiência no escalão principal, ao qual chegou em setembro de 2025 proveniente do Belenenses, da Liga 3, e deixa o Estrela da Amadora ainda envolvido na luta pela permanência, após cinco vitórias, seis empates e 13 derrotas para o campeonato.
A três jornadas do fim, e numa altura em que os perseguidores Casa Pia e Tondela ainda têm um jogo em atraso cada, os ‘tricolores’ ocupam o 15.º lugar, último de manutenção, e somam 28 pontos, dois acima da vaga de acesso ao play-off de permanência e sete acima da zona de despromoção.
A saída de João Nuno acontece praticamente um mês depois de o italiano Cristiano Bacci, veiculado como próximo treinador do Estrela da Amadora, ter abandonado o Tondela, que nomeou Gonçalo Feio, outro estreante na I Liga, como terceiro técnico de uma temporada iniciada com Ivo Vieira.
Antes do Estrela da Amadora e do Tondela, o AVS, 18.º e último classificado e já despromovido ao segundo escalão, foi o primeiro clube a protagonizar duas mudanças de treinador, ao começar com José Mota e terminar sob alçada de João Henriques, por entre uma breve passagem de João Pedro Sousa, antecedida pela transição interina com Fábio Espinho.
O Casa Pia também teve três técnicos efetivos, mas Gonçalo Brandão integrou uma equipa multidisciplinar, que sucedeu a João Pereira, na primeira troca nos bancos em 2026, e seria substituído por Álvaro Pacheco.
(Com Lusa)