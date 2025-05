Cristiano Couto substitui Mota no Leixões

“Cristiano Couto, que desempenhou a função de treinador adjunto de Carlos Fangueiro e José Mota, vai assumir o comando da equipa principal nas duas jornadas que faltam disputar para o fim do campeonato. Esta administração já se encontra focada na preparação da próxima temporada, 2025/26”, pode ler-se no comunicado divulgado.



O Leixões ocupa a 13.ª posição no campeonato, com 38 pontos, e já tem a permanência assegurada, defrontando na 33.ª e penúltima ronda o Torreense, fora de portas, e na derradeira jornada o Feirense, em Matosinhos.



O treinador José Mota regressou ao AVS, substituindo Rui Ferreira, para tentar evitar a descida da equipa nas duas rondas finais, segundo confirmou à Lusa fonte oficial do clube da I Liga de futebol.