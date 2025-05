Cristiano Ronaldo dá os parabéns aos bicampeões Sporting

“Parabéns bicampeões”, escreveu o capitão da seleção portuguesa, formado nos ‘leões’, numa história na rede social Instagram, acompanhada por uma fotografia do título do Sporting.



Ronaldo chegou ao Sporting com 12 anos e estreou-se na equipa principal com 17, antes de se transferir em 2003/04 para o Manchester United.



O Sporting sagrou-se hoje bicampeão português de futebol, depois de vencer o Vitória de Guimarães, por 2-0, na 34.ª e última jornada da I Liga, conquistando o título pela 21.ª vez no seu historial.



No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os ‘leões’, que só dependiam de si para revalidarem o título, marcaram por intermédio de Pedro Gonçalves, aos 55 minutos, com o sueco Viktor Gyökeres a ampliar o resultado aos 82, fazendo o 39.º golo no campeonato, no qual foi o melhor marcador.



O Sporting, orientado por Rui Borges, terminou a 91.ª edição do campeonato com 82 pontos, mais dois do que o Benfica, e assegurou o terceiro título em cinco anos, voltando a ser bicampeão 71 anos depois.