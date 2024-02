Cristo González renova pelo Arouca até 2026

Os bons desempenhos do futebolista, de 26 anos, na época de estreia em Portugal, mereceram o prolongamento do vínculo contratual, numa altura em que leva já 11 golos e cinco assistências, em 28 jogos disputados.



Cristo González tem sido uma das figuras fundamentais na recuperação da equipa de Daniel Sousa, que chegou a ocupar o último lugar da tabela classificativa antes da mudança técnica e agora é oitava, numa senda de três vitórias consecutivas.



O ponta de lança deu os primeiros passos no futebol profissional pelo Tenerife e o início promissor no emblema insular levou-o a assinar com o Real Madrid, em 2017, tendo-se destacado na equipa secundária dos 'merengues', desempenhos que até o levaram a alinhar quatro vezes na formação pricipal, com um golo na Taça do Rei.



O jogador chegou proveniente dos italianos da Udinese, na qual não se conseguiu afirmar e somou múltiplos empréstimos.



Conseguiu, em Arouca, relançar a carreira e fazer cumprir o potencial reconhecido pelos madrilenos, num percurso que até então tinha sido realizado exclusivamente entre Espanha e Itália.



O próximo desafio do Arouca será a receção ao FC Porto, marcada para as 20:15 da próxima segunda-feira, a contar para a 21.ªjornada da I Liga.