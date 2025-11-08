Cristóvão Carvalho mantém sentido de voto e propõe-se a "unificar"

"Neste momento, os benfiquistas têm de tomar esta decisão. Não vou revelar o meu sentido de voto. Além dos desafios que tem como estrutura, o grande desafio que o Benfica tem é unificar os benfiquistas e, nessa perspetiva, já me disponibilizei para, no que puder enquanto benfiquista e sócio, fazê-lo. Falamos todos [candidatos] em conjunto, antes, e durante esta fase, incluindo os dois que vão a eleições", revelou.

Cristóvão Carvalho, que em 25 de outubro foi o que recebeu menos preferências entre os seis concorrentes iniciais (0,18%), falou antes de exercer o seu direito de voto, junto aos pavilhões do Estádio da Luz, e transmitiu uma opinião contrária à da maioria, considerando positivos os debates realizados entre ambos os candidatos.

"Vejo os debates de forma diferente da maioria das pessoas, todos acharam que os dois debates foram maus e eu, contrariamente, não acho que o tenham sido. Quando há um debate, as coisas destravam sempre um bocadinho", referiu, desvalorizando alguns insultos que marcaram o último `frente a frente` entre Rui Costa e Noronha Lopes, os dois candidatos à presidência do clube `encarnado`.