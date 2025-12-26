Custódio Castro elogia Estoril mas assume que quer pontuar frente ao Estoril Praia

O técnico do Alverca, que nas duas últimas rondas perdeu com Arouca (1-0) e FC Porto (3-0), espera um jogo difícil, até porque o Estoril Praia vem de um triunfo na receção ao Sporting de Braga (1-0) e é uma das formações mais concretizadoras da competição, com 23 golos.



“Houve uma mudança de sistema e o treinador colheu frutos disso, tanto no ano passado como agora. Vem de uma vitória importante contra o Braga, tem jogadores de qualidade, por isso esperamos um adversário difícil”, admitiu em declarações aos canais oficiais do Alverca.



Após vários anos ao serviço do Sporting de Braga, o técnico de 42 anos aceitou o convite para treinar o Alverca no início da temporada.



Em jeito de balanço, Custódio Castro recordou a chegada em junho ao Ribatejo, com o estádio em obras e apenas com um jogador (o médio Diogo Martins) com contrato.



“Houve muito trabalho na reconstrução do clube e do plantel para poder competir na I Liga, um campeonato muito difícil, mas este meio ano foi muito positivo”, reconheceu.



O Alverca tem feito uma boa campanha no campeonato de futebol, mas Custódio Castro considerou ser crucial para o clube assegurar a manutenção após o regresso à I Liga de futebol, 21 anos depois.



“Com a mudança de dono e a reconstrução do plantel, precisamos muito que o Alverca permaneça na I Liga na próxima época. Acho que correspondemos às expetativas e conseguimos colocar-nos numa posição ótima, mas falta uma volta e mais dois jogos. Precisamos que o clube ganhe asas e possa voar, por isso temos que fazer uma segunda volta ao mais alto nível”, afirmou.



O Alverca, 11.º classificado com 17 pontos, defronta, no sábado, pelas 20:30, o Estoril Praia, nono da geral, também com 17 pontos, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.