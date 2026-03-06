Custódio Castro espera Alverca “super competitivo” para superar AVS

Na antevisão ao jogo de sábado frente ao AVS, Custódio Castro admitiu esperar um adversário complicado, apesar de os avenses ocuparem o último posto da classificação da I Liga portuguesa.



"Podemos recordar como recuperaram com o Casa Pia, como se apresentaram frente ao Sporting na Taça ou, mais recentemente, os últimos três jogos, em que em dois não sofreram golos, venceram o Estoril (3-0) e também se apresentaram num bom nível com o Benfica”, sublinhou o treinador do Alverca em conferência de imprensa.



Custódio Castro lembrou que desde a entrada de João Henriques existiram “melhorias notórias” no AVS, por isso, antevê dificuldades: “Espero um AVS competitivo. O nosso jogo não irá depender de distrações. Há uma parte que é jogo e teremos de apresentar a mentalidade e humildade adequadas para lutarmos pelos três pontos”.



Os ribatejanos vêm de três empates consecutivos, o último com uma boa exibição em Guimarães (1-1), que até podia ter terminado em triunfo, e, por esse motivo, o técnico espera que a equipa preserve a ambição diante do AVS.



“É um facto, ou seja, a nossa exibição e como jogámos, quase como uma correção relativamente à segunda parte com o Santa Clara. Queremos manter ambição e presença física, fazendo depois sobressair a qualidade dos jogadores e da equipa”, exprimiu.



O jogo frente ao AVS será mais importante para os visitantes nas contas da manutenção no campeonato de futebol da I Liga, mas para Custódio Castro a equipa do Alverca deve continuar a pensar jogo a jogo. “Estamos com 27 pontos, e queremos fazer 30 nesta jornada. Faltam 10 jogos, não vamos passar etapas. Tem sido assim, lutarmos jogo a jogo pelos três pontos com muita humildade, rigor nas tarefas e respeito por todos os adversários. É fundamental que a equipa seja super competitiva”, vincou.



O Alverca, 10.º classificado, com 27 pontos, recebe no sábado, pelas 15:30, o AVS, 18.º colocado, com nove pontos, no Complexo Desportivo de Alverca, num encontro que terá arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

