Custódio Castro pede mais `fome` de competição ao Alverca na visita ao Casa Pia

“É muito importante a nossa fome de competição. É um facto que a paragem foi longa. Não queríamos, mas acabou por acontecer. Esperemos que este jogo com o Casa Pia aumente a nossa fome de competir e disputar os três pontos”, admitiu.



Na antevisão ao embate de sábado, o treinador do Alverca elogiou a formação do Casa Pia, mas acredita que os ribatejanos irão entrar com mentalidade vencedora para conquistar pontos.



“O Casa Pia acabou de trocar de treinador, mas mantém uma identidade muito próxima daquilo que vinha fazendo. É uma equipa que tem bons jogadores, por isso espero que seja um bom jogo”, exprimiu.



O Alverca desloca-se no sábado ao Estádio Municipal de Rio Maior, para defrontar o Casa Pia, no regresso do campeonato português, após a pausa para as seleções nacionais e uma ronda da Taça de Portugal.



As duas formações emparam os últimos encontros para o campeonato, o Alverca na receção ao Rio Ave (1-1) e o Casa Pia na deslocação ao Estádio da Luz, onde arrancou uma igualdade a duas bolas com um golo nos descontos.



O Alverca, 14.º classificado, com 11 pontos, joga frente ao Casa Pia, 15.º, com nove pontos, no sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, às 15:30, em encontro arbitrado por Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.